Печеный: золотодобыча частниками не приведет к росту преступности на Колыме

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области поддерживают разрешение "вольного приноса" — добычи золота частниками — и считают, что это не приведет к росту воровства драгметалла, заявил РИА-Новости губернатор региона Владимир Печеный.
"Вольный принос пока планируют разрешить только на Колыме — как раз, чтобы снять риски и увидеть, что этих рисков нет на самом деле. Эти опасения, конечно, могут присутствовать, но при наличии четко отработанной системы, в том числе различных подзаконных актов, которые выстраивают определенные рамки, как это можно сделать. Это, в том числе, хорошая охрана на предприятиях. Тем более, такой опыт был в далекие годы. Все это на самом деле, мне кажется, просто", — сказал Печеный корреспонденту агентства во время конференции "Северо-Восток. Территория развития. 2018", проходящей в Москве и посвященной развитию горно-геологических проектов.
Добыча золота частными лицами запрещена в России с 1954 года. В 1990-х годах власти Магаданской области впервые в новейшей истории России попытались изменить эту ситуацию, но безуспешно. В 2003 году аналогичный законопроект о вольном приносе Госдума и Совет Федерации уже принимали, но тогда его не подписал президент. Другой законопроект, который снял бы существующие ограничения, рассматривается Госдумой с сентября 2010 года. Первое чтение он прошел в январе 2011 года.