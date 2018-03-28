МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. России и Сербии необходимо не ограничиваться разговорами об исторических и культурных связях и предпринимать практические шаги по развитию экономического сотрудничества, заявил сербский политик, председатель комитета Народной скупщины Сербии по вопросам сербской диаспоры Иван Костич.

"Наши встречи часто проходят в разговорах об истории и братских отношениях, но не хватает практической части, которая бы улучшила сотрудничество. Если наши переговоры не будут частыми и интенсивными, то все всегда будет на уровне эмоций и истории и не будет нацелено на будущие поколения", — заявил Костич на встрече с заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексеем Кондратьевым.

По его словам, "учитывая текущую геополитическую ситуацию, Сербия прекрасно понимает, что российско-сербское сотрудничество нужно развивать, оно нам будет нужно в будущем".

"Так что мы готовы влить государственные ресурсы очень высокого уровня ради нашего сотрудничества. Нынешние руководство во главе с президентом Вучичем делает абсолютно все, чтобы отношения между Россией и Сербией поднялись на новый уровень. Мы должны работать над тем, чтобы существующие экономические и культурные ресурсы росли, чтобы российско-сербское сотрудничество улучшалось", — заявил он.

Кондратьев согласился с сербским политиком.

"Помимо развития отношений на поле культуры и на поле других исторических аспектов, самым главным будут экономические аспекты. Сельское хозяйство станет серьезным подспорьем. Вместе с послом Сербии Словенко Терзичем мы готовим ряд поездок по регионам страны, буквально с апреля будут предпринят ряд практических шагов. Взаимоотношения между регионами будут укреплять экономическое сотрудничество", — заявил сенатор.