В Кремле рассказали, сколько средств нужно для реализации послания Путина

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерства проводят расчеты по расходам на реализацию послания президента РФ Владимира Путина, порядок цифр близок к оценке Счетной палаты в 8 триллионов рублей на шесть лет, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

Во вторник глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что ведомство оценивает дополнительные расходы бюджета на реализацию стратегических задач в ближайшие шесть лет в сумму порядка 8 триллионов рублей.

"Сейчас эта работа осуществляется, как раз мы ее запустили. Сейчас Минфин, Минэкономразвития, профильные министерства как раз занимаются расчетами. Я думаю, что порядок цифр близкий, только это не на год, речь идет о шестилетии", — сказал Белоусов.