Кубань презентует инвестиционный потенциал в Торгово-промышленной палате

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экономический и инвестиционный потенциал Краснодарского края представит 29 марта в Торгово-промышленной палате РФ делегация региона во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевой администрации.

"Краснодарский край представит ключевые инвестиционные проекты региона. С приветственным словом выступят президент ТПП РФ Сергей Катырин и глава администрации Кубани Вениамин Кондратьев", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, отметил он, состоится подписание соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ, администрацией Краснодарского края и Союзом "Торгово-промышленная палата Краснодарского края". Документ подпишут президент ТПП РФ Сергей Катырин, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Союза "ТПП Краснодарского края" Александра Ткаченко.

Другие новости региона читайте здесь >>