Путин проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по экономическим вопросам обсудит тему реализации основных положений послания Федеральному Собранию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Москве. Сегодня в середине дня он планирует провести совещание по экономическим вопросам текущее. И в плане текущих аспектов, и также в плане продолжения обсуждения темы реализации основных положений послания Федеральному Собранию", — сказал Песков журналистам.