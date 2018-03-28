В Мексике завершились нефтяные торги

МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Российский "Лукойл" и DEA Deutsche Erdoel, принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, в консорциуме с различными компаниями стали победителями по четырем участкам углеводородов в прибрежных водах Мексиканского залива.

"Лукойл" и итальянская ENI выиграли тендер на участок углеводородов 28 в мексиканской провинции Куэнкас-дель-Сурэсте, предложив участие государства в 65%, коэффициент добавленных инвестиций — 1,5 и платеж в 59,8 миллиона долларов.

На втором месте оказался консорциум DEA Deutsche Erdoel и Premier Oil с предложением платежа в 14,17 миллиона.

Как сообщил РИА Новости глава представительства Lukoil International в Мексике Павел Супрунов, ENI будет оператором проекта, а "Лукойл" примет в нем финансовое участие. У компаний есть обязательство по бурению двух скважин, однако решение об увеличении их числа будет принимать ENI как оператор, уточнил собеседник.

Всего "Лукойл" подал заявки по четырем участкам, но по остальным компании победить не удалось.

Право на работу еще трех участков в Мексиканском заливе получила DEA Deutsche совместно с различными компаниями.

Так, консорциум DEA Deutsche, Pemex и Compania Espanola de Petroleos выиграл торги по участкам 16 и 17 в провинции углеводородов Тампико-Мисантла-Веракрус, предложив участие государства в этих проектах на уровне 24,23% и 35,51% соответственно.

Кроме того, DEA Deutsche совместно с британской Premier Oil и малайзийской Sapura победили в тендере по блоку 30 в провинции Куэнкас-дель-Суресте. Консорциум предложил платеж в 51,14 миллиона долларов, участие государства 65%, коэффициент добавленных инвестиций — 1,5. Второе место заняли Eni и "Лукойл", предложившие платеж в 46,87 миллиона.

На торги были выставлены 35 участков, победители определены по 16 из них. Как сообщил министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл, Мексика рассчитывает на инвестиции по итогам прошедшего тендера в размере более 8,6 миллиарда долларов. К 2022 году на пике производства на этих блоках ожидается добыча 280 тысяч баррелей нефти в сутки и 220 миллионов кубических футов газа.

Также среди победителей компании Pemex, Pan American, Repsol, Capricorn, Citla, Total, BP, Shell, Premier Oil, Sapura и Compañía Española.