Подсудное дело. Киев попытается спастись от дефолта за счет "Газпрома"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Киев угрожает "Газпрому" арестом зарубежных активов по судебным решениям. Речь идет о взыскании почти восьми миллиардов долларов по вердиктам Стокгольмского арбитража, а также украинских инстанций. Есть ли у Киева шансы поправить свое экономическое положение за счет Москвы — в материале РИА Новости.

На охотничьей тропе

То, что у Украины имеется "четкий план" исполнения судебных решений, на днях подтвердил глава Минюста страны Павел Петренко. По его словам, взыскание долгов с "Газпрома" началось еще в 2014 году. Тогда "Нафтогаз" подал иски в Стокгольмский арбитраж, а правительство Незалежной и Минюст совместно с антимонопольным комитетом обратились в украинские суды.

В результате сейчас есть два вердикта шведского суда, по которым российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов. Украинские инстанции требуют от "Газпрома" еще шесть миллиардов.

Уже удалось взыскать более 100 миллионов долларов, сообщает Петренко. Кроме того, арестованы и описаны активы в виде корпоративных прав "Газпрома".

Пока дело ограничилось имуществом и денежными средствами российской компании, выявленными на территории Украины. Но Киев рассчитывает выйти и на международный уровень. Глава Минюста заверил, что для Москвы это будет сюрпризом.

Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подтвердил РИА Новости, что все украинские активы "Газпрома" в настоящий момент арестованы и обращены в пользу государства.

Главный из них — компания "Газтранзит", 40% акций которой принадлежит российской корпорации. Украинская казна пополнилась в основном за счет ареста дивидендов — около 20 миллионов долларов, причитавшихся акционерам по итогам 2016 года.

Остальные активы "Газпрома" на Украине, по словам Марунича, не отличались высокой ликвидностью. Соответственно, и выручка от их реализации существенно ниже.

Пустые хлопоты

Угрозы Киева перенести исполнение судебных решений за пределы украинской юрисдикции обоснованны лишь отчасти. Само по себе решение международного коммерческого арбитража не может служить основанием для действий судебных приставов в отношении имущества должника.

Чтобы дать делу ход, необходимо обратиться в суд по месту нахождения имущества. В некоторых европейских странах это называется "экзекватура", пояснил РИА Новости представитель юридической фирмы "Хренов и партнеры" Александр Костин.

Государственный суд проверяет арбитражное решение по ограниченному числу оснований, установленных Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. Выводы арбитража ни в коем случае не могут быть пересмотрены по существу.

Эта процедура занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. И "Газпром" не останется пассивным наблюдателем. "При попытках Украины исполнить решение Стокгольмского арбитража компания будет настаивать в суде на его незаконности, просить суд не признавать это решение в конкретной национальной юрисдикции", — полагает адвокат Евгений Шмидт.

Эксперты считают, что Киев, обещающий Евросоюзу бесперебойные поставки голубого топлива из России, не рискнет покушаться на транзитный газ. Но Украину интересует имущество российской компании в других странах.

У "Газпрома" и его стопроцентной дочки "Газпром нефти" за рубежом немало ликвидных активов, говорит гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Это и деньги на счетах в западных банках, и доли в иностранных компаниях, занимающихся транзитом и хранением топлива, и сам газ (около пяти миллиардов кубометров), который компания каждое лето закачивает в европейские подземные хранилища (ПГХ).

Киев может потребовать через суд ареста российского газа в австрийских или немецких ПГХ. Шмидт не исключает ответной реакции "Газпрома" — прекращения отгрузки топлива в страну, признавшую и исполняющую решение Стокгольмского арбитража. Тогда проблема из чисто юридической превратится в политическую.

Еще один принципиальный момент, который не замечают в Киеве: с помощью ареста зарубежных активов "Газпрома" можно взыскать 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, но никак не шесть миллиардов за мнимые нарушения антимонопольного законодательства Украины.

"Договоры о правовой помощи допускают исключительно признание и исполнение иностранных судебных вердиктов по гражданским делам. Решения по налоговым и административным делам к данной категории не относятся", — подчеркнул Костин.

Больное место

Обещания главы украинского Минюста взыскать с "Газпрома" более восьми миллиардов долларов прозвучали накануне публикации Минфином официальных данных о госдолге. В конце марта в Киеве установили новый рекорд — 76,76 миллиарда долларов. Это примерно 85% ВВП.

За месяц долг увеличился на 540 миллионов долларов, что критично для балансирующей на грани дефолта Украины. В 2017 году темпы были меньше — в среднем 416 миллионов долларов в месяц. Прирост за год — пять миллиардов.

Готовность "Газпрома" расторгнуть контракты на транзит топлива в ЕС, подтвержденная подачей иска в Стокгольмский арбитраж, лишит бюджет Украины примерно трех миллиардов долларов. При таком раскладе чуть ли не основным источником валюты останутся украинские гастарбайтеры.

По оценке президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, украинские гастарбайтеры в прошлом году перевели своим семьям из-за границы около двух миллиардов долларов. Этого недостаточно даже для того, чтобы обслуживать госдолг. Только в 2018-м на различные выплаты требуется до 10 миллиардов долларов.

Для украинских чиновников попытка взыскать имущество "Газпрома" — последняя, но слабая надежда на спасение от дефолта.