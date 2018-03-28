РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Подсудное дело. Киев попытается спастись от дефолта за счет "Газпрома"

08:0028.03.2018
(обновлено: 08:13 28.03.2018)
17011
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в КиевеВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Киев угрожает "Газпрому" арестом зарубежных активов по судебным решениям. Речь идет о взыскании почти восьми миллиардов долларов по вердиктам Стокгольмского арбитража, а также украинских инстанций. Есть ли у Киева шансы поправить свое экономическое положение за счет Москвы — в материале РИА Новости.

На охотничьей тропе

То, что у Украины имеется "четкий план" исполнения судебных решений, на днях подтвердил глава Минюста страны Павел Петренко. По его словам, взыскание долгов с "Газпрома" началось еще в 2014 году. Тогда "Нафтогаз" подал иски в Стокгольмский арбитраж, а правительство Незалежной и Минюст совместно с антимонопольным комитетом обратились в украинские суды.

В результате сейчас есть два вердикта шведского суда, по которым российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов. Украинские инстанции требуют от "Газпрома" еще шесть миллиардов.

Уже удалось взыскать более 100 миллионов долларов, сообщает Петренко. Кроме того, арестованы и описаны активы в виде корпоративных прав "Газпрома".

Пока дело ограничилось имуществом и денежными средствами российской компании, выявленными на территории Украины. Но Киев рассчитывает выйти и на международный уровень. Глава Минюста заверил, что для Москвы это будет сюрпризом.

Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подтвердил РИА Новости, что все украинские активы "Газпрома" в настоящий момент арестованы и обращены в пользу государства.

Здание компании Газпром на улице Наметкина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Киев не суверенен". Эксперт о "плане" по взысканию денег с "Газпрома"

Главный из них — компания "Газтранзит", 40% акций которой принадлежит российской корпорации. Украинская казна пополнилась в основном за счет ареста дивидендов — около 20 миллионов долларов, причитавшихся акционерам по итогам 2016 года.

Остальные активы "Газпрома" на Украине, по словам Марунича, не отличались высокой ликвидностью. Соответственно, и выручка от их реализации существенно ниже.

© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМинистр юстиции Украины Павел Петренко выступает на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Министр юстиции Украины Павел Петренко выступает на заседании Верховной рады Украины

Пустые хлопоты

Угрозы Киева перенести исполнение судебных решений за пределы украинской юрисдикции обоснованны лишь отчасти. Само по себе решение международного коммерческого арбитража не может служить основанием для действий судебных приставов в отношении имущества должника.

Штаб-квартира нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko/File Photo
Естественный отбор: итальянцы оставили Украину без газа

Чтобы дать делу ход, необходимо обратиться в суд по месту нахождения имущества. В некоторых европейских странах это называется "экзекватура", пояснил РИА Новости представитель юридической фирмы "Хренов и партнеры" Александр Костин.

Государственный суд проверяет арбитражное решение по ограниченному числу оснований, установленных Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. Выводы арбитража ни в коем случае не могут быть пересмотрены по существу.

Эта процедура занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. И "Газпром" не останется пассивным наблюдателем. "При попытках Украины исполнить решение Стокгольмского арбитража компания будет настаивать в суде на его незаконности, просить суд не признавать это решение в конкретной национальной юрисдикции", — полагает адвокат Евгений Шмидт.

Эксперты считают, что Киев, обещающий Евросоюзу бесперебойные поставки голубого топлива из России, не рискнет покушаться на транзитный газ. Но Украину интересует имущество российской компании в других странах.

У "Газпрома" и его стопроцентной дочки "Газпром нефти" за рубежом немало ликвидных активов, говорит гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Это и деньги на счетах в западных банках, и доли в иностранных компаниях, занимающихся транзитом и хранением топлива, и сам газ (около пяти миллиардов кубометров), который компания каждое лето закачивает в европейские подземные хранилища (ПГХ).

Газораспределительная станция
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Политолог: Киев действует в отношении "Газпрома" как вымогатель

Киев может потребовать через суд ареста российского газа в австрийских или немецких ПГХ. Шмидт не исключает ответной реакции "Газпрома" — прекращения отгрузки топлива в страну, признавшую и исполняющую решение Стокгольмского арбитража. Тогда проблема из чисто юридической превратится в политическую.

Еще один принципиальный момент, который не замечают в Киеве: с помощью ареста зарубежных активов "Газпрома" можно взыскать 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, но никак не шесть миллиардов за мнимые нарушения антимонопольного законодательства Украины.

"Договоры о правовой помощи допускают исключительно признание и исполнение иностранных судебных вердиктов по гражданским делам. Решения по налоговым и административным делам к данной категории не относятся", — подчеркнул Костин.

© AFP 2018 / Sergei SupinskyСотрудники компании "Нафтогаз" на газокомпрессорной станции "Бобровницкая" Черниговской области, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Сотрудники компании "Нафтогаз" на газокомпрессорной станции "Бобровницкая" Черниговской области, Украина

Больное место

Обещания главы украинского Минюста взыскать с "Газпрома" более восьми миллиардов долларов прозвучали накануне публикации Минфином официальных данных о госдолге. В конце марта в Киеве установили новый рекорд — 76,76 миллиарда долларов. Это примерно 85% ВВП.

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Газпром" обжаловал решение арбитража Стокгольма по поставкам газа Украине

За месяц долг увеличился на 540 миллионов долларов, что критично для балансирующей на грани дефолта Украины. В 2017 году темпы были меньше — в среднем 416 миллионов долларов в месяц. Прирост за год — пять миллиардов.

Готовность "Газпрома" расторгнуть контракты на транзит топлива в ЕС, подтвержденная подачей иска в Стокгольмский арбитраж, лишит бюджет Украины примерно трех миллиардов долларов. При таком раскладе чуть ли не основным источником валюты останутся украинские гастарбайтеры.

По оценке президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, украинские гастарбайтеры в прошлом году перевели своим семьям из-за границы около двух миллиардов долларов. Этого недостаточно даже для того, чтобы обслуживать госдолг. Только в 2018-м на различные выплаты требуется до 10 миллиардов долларов.

Для украинских чиновников попытка взыскать имущество "Газпрома" — последняя, но слабая надежда на спасение от дефолта.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Сергей Кива
Надо додавить халявщиков,лишить их даже возможности присосаться к транзиту газа.
08:23
28.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена