"Лукойл" в консорциуме с Eni выиграл тендер на нефтяной участок в Мексике

МЕХИКО, 27 мар — РИА Новости. Российская компания "Лукойл" в составе консорциума с итальянской ENI выиграла тендер на участок углеводородов в мексиканской провинции Куэнкас дель Сурэсте.

Как передает корреспондент РИА Новости с тендера, консорциум предложил участие государства на уровне 65%, коэффициент добавленных инвестиций — 1,5, платеж в размере 59,8 миллиона долларов.

На втором месте оказался консорциум DEA Deutsche Erdoel, принадлежащий LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, и Premier Oil, предложивший платеж в размере 14,17 миллиона долларов.

Всего "Лукойл" подал заявки по четырем участкам, результаты по остальным пока неизвестны.

В июне 2017 года LUKOIL International Upstream Holding стал победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива, одному из 15, выставленных на торги. "Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%. Участок расположен в нефтяной провинции Куэнкас дель Сурэсте, его площадь составляет 521 квадратный километр.