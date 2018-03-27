РФПИ рассматривает возможность инвестиций в аэропорт "Внуково"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность инвестиций в московский аэропорт "Внуково", сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

Исполнительный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер в понедельник сообщил РИА Новости, что компания намерена стать акционером аэропорта "Внуково" и надеется использовать свой опыт в управлении аэропортом, который на данный момент недостаточно загружен.

"Мы рассматриваем различные инвестиции в аэропорты страны. Мы, как вы знаете, уже являемся акционерами аэропорта "Пулково", аэропорта "Владивосток", поэтому открыты к партнерству по инвестициям в различные аэропорты и рассматриваем сейчас различные аэропорты как объект инвестиций…. В том числе рассматриваем и "Внуково", — ответил Дмитриев на вопрос, будет ли РФПИ участвовать в сделке совместно с Qatar Airways.