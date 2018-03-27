Минфин выступил против роста ненефтегазовых налогов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Расходование конъюнктурных доходов бюджета и повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор в РФ невозможно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии министерства.

"По-прежнему считаем невозможным использование на дополнительные расходы конъюнктурных доходов или повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор. Это, в конечном счете, приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Мы это уже проходили", — сказал Силуанов.