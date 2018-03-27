Медведев призвал настроить налоговую систему под нужды экономики

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Налоговая система РФ должна соответствовать текущим потребностями экономики, обсуждение ее перенастройки будет продолжено, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минфина.

"Впереди еще много дел, ряд вопросов и сейчас обсуждается. Не так давно мы говорили о перенастройке налоговой системы с тем, чтобы она лучше соответствовала текущим планам, потребностям экономики. Естественно, что обсуждение всех этих вопросов должно быть продолжено", — сказал Медведев.