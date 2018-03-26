ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости. Страны ЕС не обсуждали газопровод "Северный поток — 2", но не исключено, что обсудят тему этого трубопровода на саммите Евросоюза в июне, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Мы попросили глав МИД стран ЕС посмотреть, какие вопросы в этой связи могут быть подняты на саммите в июне", — добавила Мэй.
Ранее главы парламентов Литвы, Латвии, Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства газопровода "Северный поток — 2", отметив, что он является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".