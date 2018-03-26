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Экономика

Литва рассчитывает сотрудничать с США в поставках СПГ в Латвию и Эстонию

14:2326.03.2018
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© Fotolia / bokstazПанорама Вильнюса. Архивное фотоПанорама Вильнюса. Архивное фото
© Fotolia / bokstaz

ВИЛЬНЮС, 26 мар – РИА Новости. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас на встрече с заместителем секретаря Госдепартамента США по энергетическим вопросам Деном Брулеттом и заместителем помощника госсекретаря США Джоном МакКарриком в Вашингтоне обсудил проекты по обеспечению энергетической безопасности страны.

Морской грузовой порт Клайпеды. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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Вайчюнас отметил, что необходимо увеличивать разнообразие поставщиков газа в странах Центральной и Восточной Европы, которые, по его мнению, сильно зависят от импорта российского газа. Он рассказал, что благодаря действующему литовскому терминалу СПГ цены на импорт газа снизились, и была обеспечена альтернатива российскому топливу как в Литве, так и в Латвии, и Эстонии.

"Растущая мощь экспорта американского газа, дешевеющие технологии и в результате этого снижающиеся цены на СПГ из США, а также возможности литовского терминала СПГ обеспечить регион газом создают все предпосылки для того, чтобы Литва стала постоянным и важным партнером США в экспорте СПГ", — цитирует Вайчюнаса Sputnik Литва.

По словам министра, экспорт газа для США имеет не только экономическое, но и геополитическое значение, поскольку в регионе развивается инфраструктура СПГ, создается рынок, реализуются литовско-польские и эстонско-финские проекты газовых смычек. Кроме того, на этой неделе Германия заявила о планах строить терминал СПГ.

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вайчюнас уверен, что, закупая газ у США, страны пойдут по пути укрепления энергетической безопасности, а не "ослабления", как было бы в случае подключения к газопроводу "Северный поток — 2".

Как отмечает Sputnik, несмотря на все заявления Вильнюса о выгодности закупок сжиженного газа, их стоимость не разглашается. Многие эксперты уверены, что СПГ обходится Литве гораздо дороже, чем российский газ, от которого власти республики хотят отказаться по политическим причинам.

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