Мордовия в полтора раза увеличит объемы строительства доступного жилья

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мордовия успешно завершила программу переселения из аварийного жилья, а в ближайшие пять лет намерена в полтора раза увеличить объемы строительства доступного жилья, сообщает пресс-служба главы республики.

На заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, прошедшем в Нижнем Новгороде и посвященном развитию рынка жилищного строительства, глава Мордовии Владимир Волков рассказал, какие меры принимаются в регионе для повышения доступности жилья.

"Важнейшим инструментом в этой сфере является результативное участие республики во всех федеральных жилищных программах. Мы активно используем механизмы поддержки Агентства ипотечного жилищного кредитования и Фонда реформирования ЖКХ. В Мордовии очень востребована программа "Молодая семья", по которой новоселье справили уже более 11 тысяч семей. Много жилья строится по программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Успешно завершена программа переселения из аварийного жилья, на сто процентов выполнена программа "Жилье для российской семьи", — цитирует Волкова его пресс-служба.

В республике третий год действует система льготной ипотеки под 5% годовых. Ее участниками стали более 3600 семей.

"За счет федеральных программ и соглашений с банками о льготной ипотеке нам удалось не допустить падения объема жилищного строительства и сдержать рост цен на первичном и вторичном рынках. Дополнительных инвестиций в строительную отрасль было привлечено почти 8,5 миллиарда рублей. В итоге объемы жилищного строительства в республике выросли за прошлый год на 15%. Мы сдали 320 тысяч кв. метров жилья, в пределах 100 тысяч кв. метров — за счёт ипотечного строительства. Сейчас посчитали: за два года налоги, перечисленные строителями в республиканский бюджет, превысили сумму, которую мы выделили на субсидирование этой ипотеки", — сказал глава Мордовии.

Волков пообещал продолжить работу по созданию рынка доступного и качественного жилья для жителей республики.

"В течение пяти лет мы намерены увеличить объемы строительства доступного и при этом качественного жилья в полтора раза. Покупка собственной квартиры должна быть по силам молодым и многодетным семьям, гражданам с невысокими доходами. Важно, чтобы люди могли эффективно использовать все инструменты государственной поддержки", — цитирует главу Мордовии пресс-служба.

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