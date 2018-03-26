Минпромторг начал прием заявок от магазинов на участие в проекте tax free

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минпромторг России начинает прием заявок от магазинов на участие в пилотном проекте tax free, говорится в сообщении ведомства.

"На первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных Правительством Российской Федерации, — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, с 26 марта 2018 года Минпромторг начинает прием заявлений от организаций розничной торговли, расположенных в указанных локациях по утвержденной форме со справкой налогового органа, подтверждающего отсутствие на первое число месяца подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов.

"Также планируется расширить географию пилотного проекта за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA-2018, — добавил министр — по итогам эксперимента этот список может быть расширен".

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе 18-процентный НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.