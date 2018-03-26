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Экономика

Высокий сезон. Как бюджетники выводят экономику из кризиса

08:0026.03.2018
(обновлено: 08:01 26.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей во время счетно-сортировочных работБанкноты номиналом 1000 рублей во время счетно-сортировочных работ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Игорь Наумов.  По экспертным оценкам, повышение зарплат и пенсий в 2018 году приведет к тому, что увеличение реальных доходов населения заметно превзойдет инфляцию. Насколько точен этот прогноз и как рост благосостояния граждан скажется на экономике — в материале РИА Новости.

Зарплатная ведомость

Доходы россиян в 2018 году достигнут 60 триллионов рублей, увеличившись в реальном выражении на шесть процентов, в номинальном — на девять. Это в полтора-два раза больше ожидаемой инфляции.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Такие оценки приводятся в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Свои расчеты экономисты строят на опережающей индексации зарплат, пенсий и социальных выплат. Замдиректора ИНП Борис Порфирьев в беседе с РИА Новости напомнил, что речь идет о сценарных оценках, которые сбываются при соблюдении определенных условий.

В частности, если власти не откажутся от структурных преобразований в экономике и не изменят подходов к денежно-кредитной политике. В таком случае благосостояние россиян действительно существенно повысится.

Позитивный эффект даст усиление деловой активности. Дополнительные доходы обеспечит и профицит федерального бюджета (ожидается на уровне около одного процента).

Прогноз ИНП почти в три раза выше официального правительственного. В Минэкономразвития исходят из того, что доходы населения по итогам 2018-го увеличатся на 2,1%.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДосрочная сдача ЕГЭ во Владикавказе
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Досрочная сдача ЕГЭ во Владикавказе

Отдать должное

В бюджетной сфере занято порядка 33 миллиона россиян. Повышение оплаты труда этой категории населения и обеспечивает сейчас рекордно высокие показатели роста доходов. По словам главы Минтруда Максима Топилина, за январь — февраль реальные зарплаты граждан России увеличились на 10,5%.

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Правительство выделило 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

В прошлом году удалось обеспечить реализацию майских указов президента, пояснил он. "Это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения", — заявил министр.

В результате, по данным Росстата, средняя зарплата российских педагогов теперь — 35 тысяч рублей, преподавателей вузов — 63 тысячи, врачей — 56 тысяч рублей, социальных работников — 25 тысяч.

Кроме того, с 1 мая с 9489 до 11 163 рублей повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В связи с этим правительство выделило регионам 20 миллиардов рублей на увеличение зарплат бюджетникам.

Индексируют оплату труда своим сотрудникам и госкомпании. Так, с 1 января в "Газпроме" прибавили к зарплатам 3,7%, с 1 марта в РЖД и "Почте России" — 2,2% и 5% соответственно.

В России около 43 миллионов пенсионеров. С января 2018 года для неработающих пенсионеров выплаты проиндексировали на 3,7%. С 1 апреля на 4,1% повысят социальные пенсии.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПокупатели в продуктовом магазине
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Покупатели в продуктовом магазине

Торговый локомотив

Рост реальных доходов населения сильно влияет на экономику. До кризиса 2008-2009 годов динамику ВВП во многом определял потребительский спрос. Из-за падения платежеспособности сокращаются продажи товаров. Это, в свою очередь, вызывает снижение объемов производства и стагнацию.

Покупка, деньги
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Неслучайно значительная часть мер, предпринимаемых правительством, включая стимулирование кредитования, направлена именно на повышение потребительского спроса, говорит аналитик "Финама" Алексей Коренев. Таким образом, увеличение зарплат, пенсий и соцвыплат следует рассматривать как один из путей восстановления экономического роста.

Еще важно, на что именно россияне потратят дополнительные доходы. Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова подчеркивает: отечественный бизнес ничего не выиграет, если потребители сделают выбор в пользу импортных товаров.

Тогда эффект повышения реальных доходов россиян для экономики может оказаться даже негативным. Предприятиям придется сокращать производство, что скажется на ВВП.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМаксим Топилин выступает на расширенном заседании коллегии Минтруда России. 23 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Топилин выступает на расширенном заседании коллегии Минтруда России. 23 марта 2018

Потолок роста

"В январе — феврале произошел буквально взрывной рост реальных зарплат. Это предполагает позитивную динамику по итогам 2018 года", — говорит директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Однако шестипроцентный прогноз собеседник РИА Новости назвал завышенным. По его мнению, все ограничится тремя-четырьмя процентами.

С другой стороны, сейчас происходят позитивные сдвиги в структуре экономики. Правительство подготовило реформы, которые в перспективе помогут существенно повысить качество жизни россиян.

Но эти преобразования достаточно затратны на начальных этапах реализации. Достижение намеченных целей осложнится, если мировые цены на нефть и газ, от экспорта которых Россия получает около 40% доходов бюджета, пойдут вниз.

Есть и другой риск — разгон инфляции. Она ведь существует не сама по себе, в отрыве от остальной экономики. "Если повышение доходов населения произойдет не за счет реального роста ВВП, а благодаря иным факторам воздействия, включая монетарную политику, инфляция ускорится", — резюмировал Коренев.

 

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