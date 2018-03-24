ОСАКА, 24 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин пригласил японские компании активнее инвестировать в Россию.
"Мы приглашаем японские компании активнее инвестировать в Россию. Мы видим, как все больше японского бизнеса приходит на российский рынок, приходит в разные области: в фармацевтику, в производство медицинской техники, в энергетику, нефтехимию и многие другие проекты", — добавил Орешкин.
В ходе встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский лидер представил "План сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.