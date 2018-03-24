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Экономика

Российские страховщики не планируют повышать цены на страховку в Египет

03:3724.03.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРубли. Архивное фотоРубли. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Условия страхования и цены на полисы для россиян, которые планируют ехать в Египет после возобновления в апреле авиасообщения между Каиром и Москвой, вряд ли изменятся: туристам предлагаются типовые программы по стандартным ценам, а дополнительные опции можно включить по желанию, рассказали РИА Новости эксперты ведущих российских страховых компаний.

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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После крушения в конце октября 2015 года самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом сразу несколько стран приостановили полеты на египетские курорты Красного моря, в Каир и другие египетские города. В последующие годы Египет осуществил большую работу по усилению мер безопасности в своих аэропортах. К настоящему времени практически все страны сняли запрет на полеты в Египет.

Прямое авиасообщение между Каиром и Москвой после двухлетнего перерыва возобновится с середины апреля: 11 числа в Каир отправится первый рейс компании "Аэрофлот", 12 — в Москву полетит EgyptAir. Всего обе авиакомпании будут выполнять пять рейсов между столицами в неделю.

Дороже не будет

Еще в июне 2015 года был принят закон о страховании выезжающих за рубеж российских туристов минимум на два миллиона рублей, который вступил в силу 28 декабря того же года. Договор добровольного страхования (страховой полис) должен покрывать расходы на медицинскую, медико-транспортную помощь, а также возвращение на родину в случае смерти.

Рейтинговое агентство Moody's
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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Как отметил официальный представитель "АльфаСтрахование" Юрий Нехайчук, на Египет нет каких-либо ограничений с точки зрения страхования и применения покрытия по полисам.

"Условия страхования для туристов, выезжающих в Египет, не поменялись … стоимость полиса останется прежней", — сообщил исполнительный директор по страхованию путешествующих "ВСК" Сергей Ершов. По словам управляющего директора департамента массовых видов страхования группы "Ренессанс страхование" Артема Искры, в их компании также не планируют делать специальные программы и тарифы для этого направления.

Заместитель начальника управления страхования путешествующих компании "Ингосстрах" Лариса Антонова сказала, что и в их компании тарифы для Египта не менялись и полисы не подорожают, а покрытие составляет 40 тысяч евро.

Исполнительный директор "ЕРВ Туристическое страхование" Юлия Алчеева заверила, что для подорожания нет причин. "Мы и в период "закрытого" Египта страховали туристов и урегулировали страховые случаи на этой территории без каких-либо сложностей. … Застрахованных было совсем мало, несколько десятков, но случаи с ними происходили, в том числе летальные. Это все индивидуальные туристы, которые добирались в Египет "окольными" путями", — добавила она.

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© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Страховщики также рассказали, что туристам предлагаются типовые программы, покрывающие стандартные риски — расходы на стационарное и амбулаторное лечение, на лечение в случае обострения хронических заболеваний, медико-транспортные расходы и расходы на репатриацию в случае летального исхода.

Как отметила Антонова, риск теракта также может быть включен в полис по желанию клиента. А Искра сказал, что, например, у них можно к типовой программе подключить опцию "активный отдых" (дайвинг, квадроциклы, парасейлинг и так далее) со страховой суммой — 30/35/50 тысяч условных единиц.

Радоваться рано

В феврале Ассоциация туроператоров России сообщала, что в 2017 году, по данным Управления по развитию туризма Египта, страну посетили 94 тысячи россиян (это на 378% выше результата 2016 года). Россиянам пока что приходится добираться в Египет самостоятельно, летать через Тель-Авив или, например, Стамбул. А это долго и дорого.

Страховщики считают, что дорога от Каира до Красного моря — это тоже дорого, долго, утомительно и небезопасно. В связи с этим они не ждут существенного роста рынка туристического страхования после возобновления авиасообщения.

Денежные купюры
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Открытие авиасообщения с Каиром для туристов не принципиально, так как Египет был популярен из-за простоты, удобства и экономичности. Поэтому говорить о сильном увеличении потока туристов в Египет пока не стоит", — прокомментировала начальник отдела личного страхования СК "МАКС" Ирина Ярцева.

Кроме того, Антонова выразила опасения, связанные с организацией трансферов из Каира в туристические города, так как ДТП на дорогах этой страны, по ее словам, явление довольно частое.

Ершов считает, что спрос на такие путевки будет почти нулевым. "Дальнейшее восстановление спроса на египетское направление будет во многом зависеть от решения об открытии чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Мы ожидаем его не раньше осени этого года", — заключил он.

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