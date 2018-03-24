Антироссийские санкции "раздражают" немецкие компании, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении России "раздражают" немецкий бизнес. Многие немецкие предприниматели надеются, что после переизбрания Путина отношения ЕС и Москвы изменятся в лучшую сторону, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За смягчение ограничительных мер выступает и председатель земельной организации ХДС в Тюрингии Майк Моринг. По его словам, фирмы, ведущие бизнес с Россией в этой федеральной земле, потеряли до 30 процентов оборота, что "в преспективе неприемлемо".
Издание отмечает, что фирмы почти никогда не получают кредиты от банков, если речь идет о деловых отношениях с Россией.
Согласно анализу, опубликованному в декабре Кильским институтом мировой экономики, только до конца 2015 года товарооборот между Россией и Евросоюзом упал на 114 миллиардов долларов, причем Германию это затронуло в особой степени: немецкая экономика потеряла более 17 миллиардов долларов.
63.7%Да
30.8%Их снимут, но не очень скоро
5.5%Санкции скоро снимут
Российская сторона приняла ответные меры, ограничив экспорт продуктов из США, стран ЕС, Австралии, Канады и Норвегии. Москва неоднократно подчеркивала, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.