Украина захотела экспортировать газ

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина намерена стать экспортером газа в 2020 году.

"Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. "Укргаздобыча" в прошлом году нарастила добычу на 700 миллионов кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями", — заявил глава украинского правительства.

По его словам, прекращение импорта "голубого топлива" и превращение страну в экспортера газа позволит снизить цену на газ для потребителей.

Газовый спор России и Украины

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения не обнародован, однако Киев заявлял, что суд удовлетворил его основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, "Газпром" говорил, что баланс в решении положителен для российской компании. В ноябре "Газпром" оспорил в суде Швеции это решение.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема, то есть четырех миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

В начале марта арбитраж Стокгольма вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

