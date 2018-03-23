Швейцарские Stadler и Sika планируют развивать бизнес в Татарстане

КАЗАНЬ, 23 мар — РИА Новости. Швейцарский производитель железнодорожного пассажирского транспорта концерн Stadler может локализовать производство на территории Татарстана, а компания Sika намерена построить в республике завод строительных материалов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Делегация Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым находится в Швейцарии с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой проходят деловые встречи с руководством ряда швейцарских компаний, представителями властей швейцарских кантонов, бизнес-сообщества, обсуждаются перспективы развития сотрудничества. В частности, состоялись встречи с руководством концерна Stadler и компании Sika.

"Один из мировых лидеров в производстве железнодорожного пассажирского транспорта швейцарский концерн Stadler рассматривает возможность локализации своего производства на территории Татарстана", — говорится в сообщении по итогам встречи Минниханова с председателем совета директоров, собственником компании Stadler Петером Шпулером.

Как отмечается, сегодня Stadler планирует локализировать производство в России, в качестве потенциальной площадки концерном рассматривается Татарстан. Минниханов отметил, что в республике широко развита сфера машиностроения: работают заводы по производству самолетов, вертолетов, легковых и грузовых автомобилей, судов военного и гражданского назначения. Кроме того, по информации президента Татарстана, в республике выстроена системная работа с инвесторами. Функционирует ряд производственных площадок с льготными условиями для инвесторов – технопарки, ОЭЗ, различные промышленные зоны.

"Татарстан для локализации своих производственных линий уже выбрали многие мировые компании. Для вас мы также готовы оказать необходимое содействие", — подчеркнул он, пригласив представителей швейцарского концерна посетить Татарстан и лично ознакомиться с инфраструктурой и условиями для развития производства железнодорожного транспорта.

Также на встрече с генеральным директором компании Sika по России Сергеем Зюзей президент Татарстана сообщил, что республика готова оказать необходимое содействие компании в подборе промышленной площадки и подготовке персонала. В настоящее время в Казани работает торговое и техническое представительство швейцарской Sika, в планах компании – разместить на территории Татарстана комплекс по производству сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Инвестиции на первоначальном этапе составят порядка 200 миллионов рублей. В качестве основного поставщика сырья рассматривается компания "Нижнекамскнефтехим".

Stadler производит широкий спектр пассажирского железнодорожного транспорта: высокоскоростные, региональные и пригородные поезда, спальные вагоны, трамваи и вагоны метро. Заводы компании расположены в Швейцарии, Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландах, Испании, Алжире, США и Белоруссии. За прошедшие два года в Москву было поставлено 11 двухэтажных электропоездов, в Санкт-Петербург – 23 трамвая.

Sika – ведущий мировой производитель материалов строительной химии и материалов для промышленности с 80 филиалами в 74 странах мира. В состав компании Sika входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства. В России Sika работает с 2003 года, производственные линии налажены в Лобне, Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Владивостоке. Компания рассматривает Россию в качестве одного из важнейших рынков, постоянно инвестируя в строительство новых производств, локализацию сырьевой базы, развитие научно-исследовательского центра. Совокупный объем инвестиций в российский бизнес, сделанных с 2007 года, составил более 1,7 миллиарда рублей.

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