Швейцарские Stadler и Sika планируют развивать бизнес в Татарстане

КАЗАНЬ, 23 мар — РИА Новости. Швейцарский производитель железнодорожного пассажирского транспорта концерн Stadler может локализовать производство на территории Татарстана, а компания Sika намерена построить в республике завод строительных материалов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Один из мировых лидеров в производстве железнодорожного пассажирского транспорта швейцарский концерн Stadler рассматривает возможность локализации своего производства на территории Татарстана", — говорится в сообщении по итогам встречи Минниханова с председателем совета директоров, собственником компании Stadler Петером Шпулером.
Как отмечается, сегодня Stadler планирует локализировать производство в России, в качестве потенциальной площадки концерном рассматривается Татарстан. Минниханов отметил, что в республике широко развита сфера машиностроения: работают заводы по производству самолетов, вертолетов, легковых и грузовых автомобилей, судов военного и гражданского назначения. Кроме того, по информации президента Татарстана, в республике выстроена системная работа с инвесторами. Функционирует ряд производственных площадок с льготными условиями для инвесторов – технопарки, ОЭЗ, различные промышленные зоны.
"Татарстан для локализации своих производственных линий уже выбрали многие мировые компании. Для вас мы также готовы оказать необходимое содействие", — подчеркнул он, пригласив представителей швейцарского концерна посетить Татарстан и лично ознакомиться с инфраструктурой и условиями для развития производства железнодорожного транспорта.
Также на встрече с генеральным директором компании Sika по России Сергеем Зюзей президент Татарстана сообщил, что республика готова оказать необходимое содействие компании в подборе промышленной площадки и подготовке персонала. В настоящее время в Казани работает торговое и техническое представительство швейцарской Sika, в планах компании – разместить на территории Татарстана комплекс по производству сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Инвестиции на первоначальном этапе составят порядка 200 миллионов рублей. В качестве основного поставщика сырья рассматривается компания "Нижнекамскнефтехим".
Sika – ведущий мировой производитель материалов строительной химии и материалов для промышленности с 80 филиалами в 74 странах мира. В состав компании Sika входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства. В России Sika работает с 2003 года, производственные линии налажены в Лобне, Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Владивостоке. Компания рассматривает Россию в качестве одного из важнейших рынков, постоянно инвестируя в строительство новых производств, локализацию сырьевой базы, развитие научно-исследовательского центра. Совокупный объем инвестиций в российский бизнес, сделанных с 2007 года, составил более 1,7 миллиарда рублей.