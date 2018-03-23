Более 320 тыс детских прививок было сделано клиентам ВТБ МС в Москве

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 320 тысяч бесплатных процедур вакцинации были проведены в 2017 году детям, застрахованным компанией ВТБ Медицинское страхование (входит в группу ВТБ) в Москве, в рамках программы ОМС, сообщает пресс-служба ВТБ.

Как отметили в пресс-службе, число таких вакцинаций выросло в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом. Общая сумма оказанных услуг по вакцинации, соответственно, увеличилась с 5,6 миллиона рублей в 2016 году до 13,4 миллиона рублей в 2017 году.

Наибольшее количество процедур пришлось на введение АКДС вакцины (против коклюша, столбняка и дифтерии), вакцин против краснухи, кори, полиомиелита и эпидемического паротита.

"Во всех регионах нашей страны в рамках государственной программы ОМС проводится плановая вакцинация детей. Прививки помогают защитить здоровье от серьезных болезней, а также предотвратить их негативные последствия. Наша страховая компания контролирует качество прививок, которые ставятся нашим маленьким клиентам, а также оказывает родителям всяческую консультационную поддержку", — приводится в сообщении комментарий генерального директора ВТБ Медицинское страхование Елены Белоусенко.