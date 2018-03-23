Госдолг Кубани снизился впервые с 2009 года

КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Впервые с 2009 года госдолг Краснодарского края снизился, на 850 миллионов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"Впервые с 2009 года мы говорим о снижении госдолга Краснодарского края. До этого задолженность региона только росла, 2 года назад нам удалось остановить этот процесс. А сейчас мы, наконец, переломили эту ситуацию и добились реального снижения – на 850 миллионов рублей", — отметил глава края.

По словам губернатора, это первый шаг, в планах на текущий год – уменьшить госдолг еще на 3,5 миллиарда рублей.

"Мы добились такой положительной динамики за счет грамотной финансовой политики, отказа от не первоочередных статей расхода. Но самое главное, у нас растут собственные доходы, в прошлом году консолидированный бюджет составил 253 миллиарда рублей. Это больше, чем мы планировали, на 23 миллиарда", — добавил Кондратьев.

Глава региона также отметил, что все социальные обязательства край выполняет в полном объеме, и расходы на соцсферу не снижаются. Кроме того, регион увеличивает расходы на строительство школ, покупку медоборудования и школьных автобусов.

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