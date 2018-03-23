В ЦБ оценили перспективы новой торговой политики США

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Прямой эффект на российскую экономику от принятых США мер в торговой политике очень ограничен, но риски протекционизма растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается протекционизма. Да, мы видим, что риски протекционизма возросли. Но, скорее, возросла неопределённость. Перерастет это в более серьёзную спираль протекционизма, либо в какой-то момент остановится … Безусловно, протекционизм, если он будет возрастать, он несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста", — сказала глава ЦБ.

Она добавила, что Россия открытая страна, и у нас большая доля внешнеторгового оборота в ВВП, "Поэтому на нас, конечно, это повлияет", — пояснила глава ЦБ.

"Те меры, которые были приняты (в США — ред.), их прямой эффект на российскую экономику очень ограничен… Конечно, если риски эти будут возрастать через канал темпов роста мировой экономики, это может повлиять и на Россию", — также считает Набиуллина.