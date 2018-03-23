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Экономика

Аналитики сравнили деноминацию боливара с сигналом SOS с тонущего корабля

14:2923.03.2018
(обновлено: 14:32 23.03.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэльские боливары. Архивное фотоВенесуэльские боливары. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Деноминация венесуэльской валюты боливара напоминает сигнал SOS с тонущего корабля, введение криптовалюты El Petro можно назвать экспериментом и попыткой привлечения инвестиций в страну и средств, которые необходимы на покрытие растущего государственного долга, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Венесуэльские боливары. Архивное фото
© Sputnik
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг о деноминации венесуэльской валюты, боливара, в 1 тысячу раз.

"Те мероприятия, о которых объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро (деноминация с 4 июня, начало свободной продажи национальной криптовалюты El Petro, обеспеченной нефтью и установление зон свободной торговли) более всего напоминают сигнал SOS с тонущего корабля", — говорит финансовый консультант TeleTrade Михаил Грачёв.

Тяжелая ситуация в экономике

Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" также отмечает, что положение национальной валюты страны катастрофическое, что отображает ситуацию в экономике. Соответственно, введение El Petro можно назвать экспериментом и попыткой привлечения инвестиций в Венесуэлу и средств, которые необходимы на покрытие растущего госдолга, добавляет она.

Мужчина несет пачки денег в Хараре, Зимбабве. 5 марта 2008
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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"Из-за падения цен на нефть в 2014 году республика переживает затяжной экономический кризис. А с 2017 года на страну действуют санкции США о запрете займа денег у американских кредиторов, и запрете торговли суверенными облигациями Венесуэлы и облигациями государственных компаний. Именно с этого момента стартовала эра роста стоимости всех товаров и услуг, процветание "черных" рынков и нехватка продовольствия и медикаментов. По итогу 2017 года инфляция составила 2616%, а на 2018 год прогнозы сходятся в диапазоне 14 тысяч процентов", — комментирует положение эксперт.

В свою очередь Грачёв замечает, что деноминация никогда не проводится в условиях трех-четырех-пятизначной инфляции и процветания "чёрного" рынка, а все эти факторы присутствуют в экономике Венесуэлы. Официальной статистики по инфляции правительство не публикует боле двух лет, добавляет он.

"От обращения криптовалют в реальном секторе отказывается большинство крупных экономик мира – Венесуэла решила провести финансовый эксперимент. Но трудно представить, что должно заставить инвесторов покупать El Petro, если долговой рынок Венесуэлы на грани дефолта. Каракас не в состоянии обслуживать государственный долг и держится только на разовых кредитах от своих политических друзей. Более того, администрация США ввела санкции в отношении венесуэльской криптовалюты, что заметно сужает круг потенциальных инвесторов", — говорит аналитик.

Шансы

По мнению Сальниковой, запуск El Petro уже позволил привлечь 735 миллионов долларов и в этой сфере все организованно правильно, то есть потенциал позитивного эффекта для страны высокий. Но, учитывая поддержку со стороны правительства и предложение государственных активов в качестве обеспечения, коины El Petro выглядят как облигации, а значит, покупатели El Petro могут нарушить санкции, указывает она. Потому США не будут поддерживать расчеты в венесуэльской криптовалюте, добавляет аналитик.

Каракас. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Впрочем Грачев отмечает, что, возможно, в случае с Венесуэлой, El Petro поможет выйти из глубокого финансового кризиса, но, как свидетельствует история, чудес не бывает, и не исключено, что Каракасу в ближайшее время придется искать другие способы решения экономических проблем, считает эксперт.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на "черном" рынке превышает 231 тысячу боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка менее 0,5 доллара США.

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