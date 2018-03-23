В Норвегии заявили, что попали под действие новых таможенных пошлин США

СТОКГОЛЬМ, 23 мар – РИА Новости. Норвегия находится в списке стран, которые попадают под действие новых пошлин на сталь и алюминий, введенных США, сообщила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёреиде.

В марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Вашингтон допустил, что эти меры не коснутся Канады, Мексики, а также некоторых других стран. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Но для Евросоюза, а также ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. Также отмечалось, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.

"Американские власти вчера поздно вечером нас проинформировали, что Норвегия не вошла в число стран, которые исключены из-под действия новых пошлин США на сталь и алюминий", — приводятся слова главы МИД на сайте Норвежской телерадиокомпании NRK.

По словам Сёреиде, правительство намерено продолжить диалог по этому вопросу с властями США.

"Мы надеемся, что правила ВТО будут соблюдаться и что в этом вопросе подход к Норвегии будет на равных основаниях. Норвежский экспорт не является никакой угрозой для США. Это мы сегодня доведем до сведения США", — пояснила министр.

Сообщается, что на данный момент в список исключенных из-под действия таможенных пошлин США вошли страны-члены ЕС, а также Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика и Южная Корея.