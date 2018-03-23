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Экономика

Торговая война между США и Китаем скажется на всем мире, считают эксперты

14:2223.03.2018
(обновлено: 14:43 23.03.2018)
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© AFP 2018 / Wang ZhaoФлаги США и Китая. Архивное фотоФлаги США и Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Wang Zhao

ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Возможная торговая война между США и Китаем может иметь последствия для мировой торговли, к ней могут подключиться и другие страны, включая Евросоюз, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай. 5 марта 2018
© AFP 2018
Китай заявил, что готов защищаться от протекционистских действий США

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов.

Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.

В частности, опубликован список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%, среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи. При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.

Барон Трампгаузен
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Барон Трампгаузен

Мировое влияние

Cталелитейный завод в Китае
© AFP 2018
Китай введет ответные пошлины на импорт товаров из США
По мнению директора института международной торговли Пекинского университета иностранных языков Ню Хуаюня, торговая война между Вашингтоном и Пекином скажется на всем мире.

"Новый виток торговой войны скажется не только на Китае, но и на всем мире. Помимо ответных мер со стороны Китая, последует также реакция ЕС, Японии и других стран. Не исключено, что это приведёт к эскалации торговой войны", — сказал эксперт.

По его словам, односторонние меры, принимаемые правительством США, вполне могут привести к переформатированию мировой торговли.

"ЕС и США всегда были идеологически близки, однако односторонние меры США могут привести к тому, что их бывшие союзники, несмотря на идеологическое родство, в сфере торговли пойдут на сближение с Китаем, что в итоге будет способствовать более тесному партнерству Китая и ЕС", — добавил Ню Хуаюнь.

Схожую точку зрения высказал директор Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований университета Линнань в Гонконге Чжан Баохуэй.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Китай предостерег США от торговой войны
"Это (торговая война США и КНР – ред,) может вызвать глобальную торговую войну, если подключится Евросоюз. Если это произойдет, то мы сможем увидеть, что мировая торговля и инвестиции будут затруднены и ограничены. Это неизбежно повлияет на политические отношения между всеми этими участниками торговой войны", — сказал он.

Обоюдный ущерб

По словам Ню Хуаюня, для таких больших экономик, как Китай и США, любая торговая война обернется обоюдным ущербом.

"Что касается возможного эффекта от мер, принимаемых Соединенными Штатами, то в краткосрочной перспективе он будет довольно ощутим. Однако в долгосрочной перспективе он будет компенсироваться по мере развития китайской экономики и инноваций. Поэтому о долгосрочных последствиях этих мер для США пока рано", — сказал эксперт.

Ню Хуаюнь также полагает, что, поскольку США подталкивают Китай к торговой войне, Пекин обязательно найдет способы противодействия. "В наше время кто бы ни провоцировал торговые войны, противоположная сторона обязательно примет ответные меры, и Китай не станет исключением", — пояснил собеседник агентства.

Флаг США на фоне эмблемы Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
США изложили список торговых претензий к КНР
При этом директор Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований университета Линнань в Гонконге считает, что меры США затронут широкий сегмент экономики Китая, так как экономика Поднебесной сильно зависит от экспорта, а китайский экспорт в Соединенные Штаты касается широкого круга отраслей промышленности.

Он добавил, что Китай может ввести ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из США, а позднее ввести тарифы на импорт товаров промышленности из США, или сократить объем импорта.

"Китай также может расторгнуть контракты с компаниями США в качестве ответной меры", — сказал Чжан Баохуэй.

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