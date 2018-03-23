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Экономика

"Начало торговой войны". Эксперты прокомментировали решение Трампа по КНР

14:1423.03.2018
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© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа подписать меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая" означает начало торговой войны между Вашингтоном и Пекином, но ввозные пошлины не изменят торговый баланс Соединенных Штатов с Китаем, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Китай предостерег США от торговой войны

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его собственным словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов.

Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.

В частности, опубликован список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%, среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи. При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.

Торговая война

По мнению профессора экономики государственного университета Нью-Йорка в Нью Палтзе (New Paltz) Сары Хсу (Sara Hsu), решение Трампа – "первый залп" торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Флаг США на фоне эмблемы Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
США изложили список торговых претензий к КНР

"Это "первый залп" торговой войны, так как Китай заявил, что он ответит контрмерами. Введение тарифов ударит по американским потребителям и предприятиям в частности, произойдет рост цен на обычные товары. В настоящее время Китай рассматривает несправедливые торговые субсидии в США на сорго. Ответные меры против американского сельского хозяйства сильно ударят по США", — сказала эксперт РИА Новости.

По ее словам, от торговой войны пострадают обе стороны. "Импорт США из Китая в 2017 году составил 506 миллиардов долларов, и тарифы составляют значительную часть этого объема. И США, и Китай проиграют от торговой войны", — сказала она.

Неизменный баланс

В 2017 году внешнеторговый дефицит США вырос на 12,1% и достиг максимальной отметки за последние девять лет — 566 миллиардов долларов.

Торговый порт в Китае
© AFP 2018
Китай пообещал "решительный ответ", если США начнут торговую войну

В свою очередь, профессор истории экономики в Лондонской школе экономики и политических наук Кент Дэн (Kent Deng) полагает, что новые пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10% со стороны США не смогут изменить торговый баланс Вашингтона с Пекином.

"Китай экспортирует менее 10% своей стали и алюминия в США. Основными экспортерами металлов являются Южная Корея и ЕС. Иными словами, тарифы США будет недостаточным для коррекции текущего торгового дефицита США с Китаем", — сказал Кент Дэн. По словам эксперта, Пекин ответит США тарифами на импорт американского мяса и кукурузы, тем самым запустив возрождение собственного производства мяса и кукурузы в Китае.

В свою очередь, как отмечает аналитик из Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Дерек Сизорс (Derek Scissors), ущерб Китаю от новых американских пошлин составит около 20 миллиардов, но это меньше, чем рассчитывал Белый дом.

Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай. 5 марта 2018
© AFP 2018
Китай заявил, что готов защищаться от протекционистских действий США

"Китай предлагает масштабные и логистические возможности в цепочках поставок, которые не могут быть быстро заменены. Вместо блокировки 50 миллиардов это будет больше похоже на 20 миллиардов. Для сравнения, импорт из Китая в прошлом году вырос на 45 миллиардов", — сказал эксперт.

"В долгосрочной перспективе администрация осознает, что именно другие страны, а не новое производство в США, заменит большую часть китайского импорта. Если тарифы будут сохранены, двусторонний дефицит, скорее всего, сократится в течение нескольких лет, но этот большой совокупный дефицит останется", — добавил Сизорс.

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