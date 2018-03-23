МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Это уже второе снижение с начала года: в феврале ключевую ставку также понизили на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. А в прошлом году ее снижали шесть раз — в сумме на 2,25 процентного пункта.

Центробанк отмечает, что годовая инфляция остается на низком уровне — по прогнозу, к концу года она составит три-четыре процента. Это дает основание для более быстрого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике — ЦБ заявляет, что он завершится уже в этом году.

"Принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий, что поддержит рост внутреннего спроса и создаст условия для приближения годовой инфляции к четырем процентам", — говорится в заявлении регулятора.

При этом Центробанк пообещал отслеживать риски для инфляции с учетом усиливающейся неопределенности в мировой торговле.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 27 апреля.

Рубль на решение Банка России практически не отреагировал: к 13:40 курс доллара к российской валюте расчетами "завтра" снижался на семь копеек, до 57,18 рубля, а евро — рос на шесть копеек, до 70,51 рубля.