Алекперов рассказал, когда может наступить пик спроса на нефть

ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости. Пик спроса на нефть в мире может наступить не ранее 2040 года, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в ходе Дня инвестора компании.
"Даже при пессимистическом для топливных двигателей сценарии, пик спроса на нефть со стороны транспорта не ожидается до 2030 года, а это означает, что пик суммарного спроса на нефть может наступить не ранее 2040 года", — сказал Алекперов.
По его словам, самый пессимистический сценарий для двигателей внутреннего сгорания — это увеличение доли электромобилей и гибридов до 50% в общем объеме продаж к 2030 году, однако такой сценарий многими экспертами считается все же маловероятным.
По различным оценкам, себестоимость может вырасти до 60‒70 долларов за баррель к 2030 году, сказал он.
"Эта величина при прочих равных условиях и является равновесной ценой рынка в 2030 году", ‒ сказал Алекперов, подчеркнув, однако, что влияние разных факторов и высокая волатильность цен на нефть могут сместить цены в ту или другую сторону.