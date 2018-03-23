Алекперов рассказал, когда может наступить пик спроса на нефть

ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости. Пик спроса на нефть в мире может наступить не ранее 2040 года, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в ходе Дня инвестора компании.

"Даже при пессимистическом для топливных двигателей сценарии, пик спроса на нефть со стороны транспорта не ожидается до 2030 года, а это означает, что пик суммарного спроса на нефть может наступить не ранее 2040 года", — сказал Алекперов.

По его словам, самый пессимистический сценарий для двигателей внутреннего сгорания — это увеличение доли электромобилей и гибридов до 50% в общем объеме продаж к 2030 году, однако такой сценарий многими экспертами считается все же маловероятным.

По его словам, спрос на энергоносители в мире продолжит расти в связи с ростом населения и ВВП на душу населения, при этом быстрее всего будет расти потребление энергоносителей из возобновляемых источников, ожидается рост спроса на газ, сокращение потребления угля и умеренный рост спроса на нефть. "При этом темпы роста спроса на нефть существенно замедлятся по сравнению с текущей динамикой, но пока преждевременно говорить о пике спроса", — сказал Алекперов, подчеркнув, что это связано, в первую очередь, с развитием нефтехимии.

По различным оценкам, себестоимость может вырасти до 60‒70 долларов за баррель к 2030 году, сказал он.

"Эта величина при прочих равных условиях и является равновесной ценой рынка в 2030 году", ‒ сказал Алекперов, подчеркнув, однако, что влияние разных факторов и высокая волатильность цен на нефть могут сместить цены в ту или другую сторону.