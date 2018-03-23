ЕС заявил о готовности к тесному сотрудничеству с Британией после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Евросоюз готов рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией после ее отделения от ЕС, говорится в указаниях для переговоров о будущем партнерстве страны и союза, одобренных саммитом глав 27 остающихся в ЕС государств.

"Евросовет подтверждает свою готовность инициировать работу в направлении сбалансированного, амбициозного и обширного соглашения о свободной торговле", — говорится в документе, где также отмечается, что такое соглашение может быть заключено лишь после Brexit.