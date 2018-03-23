Минфин назвал заявления о связи с запуском венесуэльской криптовалюты ложью

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Министерство финансов России не имеет никакого отношения к созданию венесуэльской криптовалюты "петро", спекуляции на эту тему являются ложью, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Он назвал "псевдорасследованием" опубликованную ранее в издании Time информацию, что Россия якобы содействовала в создании этой криптовалюты.

"Мы обратили внимание на (эту) фальшивку с претензией на сенсацию о якобы российском авторстве венесуэльской криптовалюты "петро". Конечно, это, с позволения сказать, эксклюзивное расследование — откровенная ложь. Минфин (РФ) давал коллегам из Timе комментарий по данной теме", — сказал Кожин на брифинге.

Он напомнил, что в комментарии Минфин заявлял, что "не имел и не имеет абсолютно никакого отношения к венесуэльской криптовалюте "петро" и что "российские финансовые власти ни в каком виде не участвовали в этом проекте". Также отмечалось, что в ходе прошедших ранее российско-венесуэльских консультаций по линии Минфина "тема какого-либо использования криптовалюты в двустороннем сотрудничестве ни одной стороной не поднималась, не обсуждалась и не рассматривалась".

"Просили бы коллег из Time и других журналистов, интересующихся этой темой, пользоваться исключительно проверенной официальной информацией, так как источники, на которые зачастую идет ссылка, либо не владеют темой, либо сознательно дезинформируют", — подчеркнул Кожин.