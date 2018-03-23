Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,43 рубля

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 12,03 копейки — до 70,4303 рубля, курс доллара увеличился на 26,81 копейки — до 57,1072 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 20,16 копейки, составив 63,1026 рубля.

Подробнее о том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>