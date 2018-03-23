Глава "Нафтогаза" обжаловал в суде штраф за отказ оформить газ для Донбасса

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев обжаловал в суде штраф в 300 миллионов долларов, который был наложен фискальной службой Украины за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс, соответствующая информация размещена на сайте "Судебная власть Украины".

В своем иске Коболев просит "признать противоправным и отменить постановления Энергетической таможни Государственной фискальной службы от 27.02.2018 по делу о нарушении таможенных правил". Судебное заседание состоится в Подольском районном суде Киева 11 апреля.

Первого марта Коболев сообщил, что фискальная служба Украины (ГФС) наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс. Руководитель службы пообещал разобраться со штрафом главы "Нафтогаза". Позднее начальник энергетической таможни Игорь Пиковский заявил, что штраф предъявлен не персонально Коболеву, а компании, которую он возглавляет.