МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Деноминация боливара – вынужденная техническая мера, венесуэльским властям важно стабилизировать экономику и взять инфляцию под контроль, чтобы избежать участи Зимбабве, считает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил накануне о деноминации венесуэльской валюты, боливара, в 1 тысячу раз.

Кризис в экономике Венесуэлы продолжается – ВВП снижается, не делается необходимых инвестиций (из-за этого, в частности, стагнирует добыча нефти), боливар обесценивается, а инфляция растёт ускоренными темпами — в 2017 году она составила 2600%, а в этом году может превысить 14000%. Ценность денег стремительно падает, и деноминация – вынужденная мера, рассуждает Ткачук.

"В противном случае есть риск пойти по пути Зимбабве, где в какой-то момент появились купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов. Экономика Венесуэлы сильнее, чем у Зимбабве, но структурные реформы необходимы", — говорит аналитик.

"Одна из надежд Мадуро связана с криптовалютой петро. Но создать криптовалюту – лишь полдела, важнее привлечь в этот проект инвесторов, в том числе зарубежных. Для продвижения петро создаются экономические зоны. Но удастся ли вывести боливар из пике с помощью петро (цифровой валюты) – большой вопрос", — также отметил эксперт.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на "черном" рынке превышает 231 тысячу боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка менее 0,5 доллара США.