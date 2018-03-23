Минпромторг призвал пожаловаться в ВТО на ввозные пошлины США на сталь

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. России стоит обратиться в ВТО с жалобой на ввозные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, считает замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Вашингтон допустил, что эти меры не коснутся Канады, Мексики, а также других стран. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Но для Евросоюза, а также ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая.

Также отмечалось, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.

"Сейчас США ввели пошлину на сталь и алюминий, соответственно, 25% и 10%, против ряда стран, за исключением Канады и Мексики, как вы знаете. Сейчас они приостановили эту меру для стран Европейского союза, по-моему, Австралии, но это вплотную касается РФ и Китая", — заявил Евтухов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

"Здесь, безусловно, наша задача, и нашего министерства, и департамента международных переговоров Минэкономразвития, активно включиться в этот процесс, обратиться в органы по разрешению споров ВТО и признать, что данные пошлины введены с нарушением норм ВТО", — уверен он.