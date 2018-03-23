Китай назвал введение США торговых ограничений дурным прецедентом

ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Введение США ограничительных торговых мер в отношении Китая является "дурным прецедентом", не соответствует интересам ни одной из сторон и являются классическим примером "одностороннего протекционизма", говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Действия США не соответствуют ни интересам китайской стороны, ни интересам американской стороны, ни интересам всего мира, став дурным прецедентом. В любом случае, китайская сторона не будет безучастно смотреть, как наносится ущерб ее законным интересам, мы уже полностью готовы для решительной защиты своих интересов", — говорится в опубликованном заявлении.
В минкоммерции заявили, что США игнорируют усилия Китая по защите прав на интеллектуальную собственность, игнорируют принципы ВТО и действуют, не считаясь с мнением других. "Это классический пример одностороннего протекционизма, китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим", — отмечается в сообщении.
"Мы надеемся на то, что американская сторона одумается пока не поздно, тщательно обдумает свою политику и не будет вгонять двусторонние торгово-экономические отношения в опасную ситуацию", — добавили в министерстве.