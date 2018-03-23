Госдума приняла закон о возврате займов, выданных нерезидентам

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон об обязательной репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных взаймы нерезидентам.
При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты будут обязаны предоставлять уполномоченным банкам информацию о сроках исполнения обязательств нерезидентов по возврату займов. Органам валютного контроля предоставляется право запрашивать у резидентов и нерезидентов договоры страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов.
Кроме того, расширяется перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои счета иностранную валюту или валюту РФ. Это допускается, если резидент предоставил нерезиденту средства на геологическое изучение, разведку или добычу горючих сланцев, торфа, углеводородов, товарных руд, драгоценных камней и других полезных ископаемых, если в договоре займа прописаны условия невозврата средств.
При этом резидент должен являться юрлицом, предоставляющим господдержку инновационной деятельности и включенным в соответствующий перечень.