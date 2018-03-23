Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Forbes составил рейтинг десяти российских миллиардеров с наибольшими доходами.

Верхнюю строчку занял Кирилл Шамалов, доход которого оценивается в 2,3 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Сибура".

Как поясняет издание, в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде "виртуальным числом", рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами оценивает реальные деньги. Оценка дохода складывается из стоимости проданных активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. В приведенном рейтинге доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.

Второе место занял Алексей Мордашов с доходом 1,56 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Северстали" и дивидендов Nordgold. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин. Оценка его дохода — 1,23 миллиарда долларов, источником являются дивиденды НЛМК.

На четвертой строчке — Сулейман Керимов, он получил 980 миллионов долларов благодаря продаже акций и дивидендам "Полюса". Михаил Прохоров занимает пятое место с доходом 870 миллионов долларов, которые он получил от продажи акций "Русала" и РБК и дивидендов "Русала".

Дмитрий Рыболовлев с доходом 860 миллионов долларов от продажи картин и недвижимости находится на шестой строчке. Затем идет Олег Дерипаска — он получил 760 миллионов долларов от продажи акций и дивидендов En+ и от дивидендов Strabag. Восьмое место у Виктора Рашникова, который от продажи акций и дивидендов ММК заработал 760 миллионов долларов.

Девятое место у Вагита Алекперова, доход которого оценивается в 750 миллионов долларов, полученных от дивидендов "Лукойла". Замыкает десятку Алишер Усманов — 660 миллионов долларов от дивидендов "Металлоинвеста" и "Мегафона".

Отмечается, что из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют сразу пять человек: Мордашов, Лисин, Керимов, Прохоров и Алекперов.