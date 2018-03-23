Татарстан расширяет сотрудничество с фармацевтической компанией Ferring

КАЗАНЬ, 23 мар — РИА Новости. Фармацевтическая компания Ferring совместно с Казанским федеральным университетом запустят в Казани производство активных фармацевтических субстанций, в том числе для обеспечения пересадки органов и тканей, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с руководством компании.

Делегация Татарстана во главе с Миннихановым находится в швейцарской Женеве с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой проходят деловые встречи с руководством ряда швейцарских компаний, представителями региональных властей швейцарских кантонов, бизнес-сообщества, обсуждаются перспективы развития сотрудничества. Запланировано также участие в швейцарско-татарстанском деловом форуме.

В Татарстане Ferring представлена компанией "Нанофарма-Девелопмент", расположенной на территории технополиса "Химград" в Казани. Во второй половине 2017 года здесь было начато промышленное производство препаратов для нужд трансплантологии и лечения миелолейкоза. В разработке находятся ещё 10 препаратов для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ, пересадки органов и тканей, некоторых орфанных болезней. В 2018 году планируется завершить строительство нового участка производства стерильных препаратов для женского здоровья и лечения бесплодия и других жизненно важных препаратов.

"Рустама Минниханова проинформировали о новом проекте "Север" по организации производства активных фармацевтических субстанций методами ферментативного и органического синтеза. По предложению Казанского федерального университета уже подобрана потенциальная площадка в Казани. В рамках проекта производственный центр будет оснащен лабораторным и опытно-промышленным оборудованием для производства на первом этапе трех активных фармацевтических субстанций, в том числе – для обеспечения пересадки органов и тканей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти субстанции в России пока не производятся. В настоящее время ведутся предпроектные работы. Запуск производства в Казани планируется в 2021-2022 годах.

В ходе встречи с председателем совета директоров, исполнительным директором компании Ferring Фредериком Паулсеном были рассмотрены возможности дальнейшего развития сотрудничества. В частности, Минниханов отметил, что одним из перспективных направлений является внедрение стандартов халяль в здравоохранение, в том числе фармацевтику. По информации президента Татарстана, подробно эту тему планируется обсудить в рамках международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit", который состоится в Казани в мае и будет посвящен халяльному образу жизни. Минниханов пригласил представителей Ferring участвовать в работе саммита.

Ferring Pharmaceuticals – это биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, разработкой и реализацией инновационных продуктов в таких областях, как охрана репродуктивного здоровья, онкология, урология, гастроэнтерология, эндокринология и ортопедия. У компании имеются собственные предприятия в нескольких странах Европы, а также в Южной Америке, Израиле и Китае. В настоящее время также идет строительство новых заводов в США и Индии. Подразделения маркетинга, медицинских услуг, розничных и оптовых продаж компании Ferring работают почти в 60 странах. На российский рынок, где Ferring успешно работает на протяжении 20 лет, компания вывела 14 препаратов в трех терапевтических направлениях: вспомогательные репродуктивные технологии и акушерство, урология, онкология и гастроэнтерология.

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