Галушка предложил открыть в ДФО "Торговый дом" для продажи товаров из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в Пхеньян (КНДР) предложил создать в одном из регионов Дальнего Востока "Торговый дом", в котором будут продавать товары из Северной Кореи, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Считаю необходимым создание "Торгового дома" северокорейской продукции в одном из регионов Дальнего Востока России. Также необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории ДФО", — заявил Галушка, которого цитирует Минвостокразвития.

Ранее сообщалось, что участники бизнес-миссии из КНДР, которые посетили Амурскую область, Хабаровский и Приморский края, должны составить список незапрещенных санкциями Совета Безопасности ООН товаров для развития направлений экспорта и импорта между Россией и КНДР. Об этом Галушка заявил в ходе визита в Пхеньян.

По итогам 2017 года товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНДР составил 15 миллионов долларов США, что на 84% выше аналогичного показателя 2016 года.