Сахалин получит около миллиарда рублей на проведение финала WorldSkills

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сахалинская область получит около одного миллиарда рублей на проведение финала национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа, сообщает пресс-служба Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)".
Финансирование поступит из нескольких источников. Так, федеральное правительство выделит порядка 350 миллионов рублей на закупку оборудования. Еще 200 миллионов будут выделены из регионального бюджета на развитие инфраструктуры Южно-Сахалинска: строительство дорог и гостиниц, в которых разместятся порядка 3,5 тысячи конкурсантов и экспертов WorldSkills Russia со всей страны, уточнили в пресс-службе.
"Частные компании инвестируют порядка 400 миллионов рублей в модернизацию аэродрома "Пушистый" в Корсаковском районе и строительство выставочного павильона в торгово-развлекательном центре "Аллея", строительство которого сейчас ведется в Южно-Сахалинске", — говорится в релизе.