Сахалин получит около миллиарда рублей на проведение финала WorldSkills

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сахалинская область получит около одного миллиарда рублей на проведение финала национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа, сообщает пресс-служба Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)".

"Сахалинская область получит государственное и частное финансирование на подготовку к финалу VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В развитие региона будет вложено порядка одного миллиарда рублей. Деньги будут потрачены на развитие инфраструктуры города и оборудование, которое по окончании чемпионата профессионального мастерства послужит модернизации материально-технической базы колледжей во всем регионе", — говорится в сообщении.

Финансирование поступит из нескольких источников. Так, федеральное правительство выделит порядка 350 миллионов рублей на закупку оборудования. Еще 200 миллионов будут выделены из регионального бюджета на развитие инфраструктуры Южно-Сахалинска: строительство дорог и гостиниц, в которых разместятся порядка 3,5 тысячи конкурсантов и экспертов WorldSkills Russia со всей страны, уточнили в пресс-службе.

"Частные компании инвестируют порядка 400 миллионов рублей в модернизацию аэродрома "Пушистый" в Корсаковском районе и строительство выставочного павильона в торгово-развлекательном центре "Аллея", строительство которого сейчас ведется в Южно-Сахалинске", — говорится в релизе.