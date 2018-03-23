Воробьев выступил за отказ от экспертизы земель перед освоением, пишет "Ъ"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в министерство культуры России письмо с предложением не проводить историко-культурную экспертизу земель перед освоением — строительством зданий, прокладкой дорог и газопроводов, сообщает газета "Коммерсант".
Поясняется, что закон об объектах культурного наследия предписывает проведение обязательной историко-культурной экспертизы земель до начала их освоения. Губернатор же высказывает предложение подмосковного правительства по исключению этой нормы из ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", а объектами такой экспертизы признать только те территории, на которых уже во время проведения работ обнаружен объект, "обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического".
По данным издания, из письма следует, что Воробьев сообщает, что действует в рамках поручения правительства РФ от 18 декабря 2017 года и поручения первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова от 25 января 2018 года.
Газета добавляет, что на ее запрос о позиции министерства культуры в ведомстве подтвердили, что письмо Воробьева поступило: "В настоящее время оно в установленном порядке рассматривается специалистами ведомства".