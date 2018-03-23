Воробьев выступил за отказ от экспертизы земель перед освоением, пишет "Ъ"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в министерство культуры России письмо с предложением не проводить историко-культурную экспертизу земель перед освоением — строительством зданий, прокладкой дорог и газопроводов, сообщает газета "Коммерсант".

"Требования к проведению государственной историко-культурной экспертизы земель независимо от их исторической и культурной ценности, установленные федеральным законом, носят фактически превентивный характер и являются избыточными для осуществления физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности в отношении своей собственности — земельных участков", — цитирует издание письмо Воробьева, направленное Мединскому.

Поясняется, что закон об объектах культурного наследия предписывает проведение обязательной историко-культурной экспертизы земель до начала их освоения. Губернатор же высказывает предложение подмосковного правительства по исключению этой нормы из ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", а объектами такой экспертизы признать только те территории, на которых уже во время проведения работ обнаружен объект, "обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического".

Уточняется, что предложения должны затронуть "земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ". По мнению губернатора, меры по обеспечению сохранности исторических объектов в достаточной степени урегулированы законом об объектах культурного наследия, который обязывает застройщика в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, "приостановить проведение работ".

По данным издания, из письма следует, что Воробьев сообщает, что действует в рамках поручения правительства РФ от 18 декабря 2017 года и поручения первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова от 25 января 2018 года.

Газета добавляет, что на ее запрос о позиции министерства культуры в ведомстве подтвердили, что письмо Воробьева поступило: "В настоящее время оно в установленном порядке рассматривается специалистами ведомства".