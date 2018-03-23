Китай введет ответные пошлины на импортируемые из США товары

ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Китай рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

"Министерство коммерции опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые намерено ввести пошлины, чтобы сбалансировать потери, вызванные введением пошлин со стороны США на сталь и алюминий", — говорится в заявлении ведомства.

Министерство намерено изучить общественное мнение по этому вопросу, и до 31 марта принимает предложения от различных ведомств, бизнеса и экспертных кругов по контрмерам в ответ на пошлины США по алюминию и стали.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.