Мягкая сила. Российская экономика взяла курс на сверхнизкие ставки

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ожидается, что ключевая ставка ЦБ, один из важнейших показателей российской экономики, уменьшится до 7,25%. Регулятор следует намеченному курсу, продолжая переход к умеренной денежно-кредитной политике. Готова ли российская экономика к этому и что дает низкая ключевая ставка населению и бизнесу — в материале РИА Новости.

Рекордно низкая инфляция

В декабре 2014 года, в разгар кризиса, ЦБ поднял ключевую ставку до 17% годовых. Регулятор пошел на это, чтобы затормозить инфляцию и девальвацию. По мере того как экономика оправлялась от потрясений, ключевая ставка неуклонно снижалась.

В последний раз Банк России отреагировал на улучшения в экономике месяц с небольшим назад, опустив ставку до 7,5% годовых.

Возможность перехода от жесткой монетарной политики к умеренной обеспечила рекордно низкая инфляция: к февралю 2018-го она замедлилась до 2,2% — минимальный за всю историю России уровень. Причем целевой показатель ЦБ — четыре процента.

Еще в начале прошлого года международные финансовые институты констатировали: российская экономика преодолела самый серьезный и затяжной спад последних двух десятилетий и уверенно вступила в "зеленую" зону. В 2017-м ВВП вырос на 1,5%, прогноз на этот год — плюс два процента.

Рост этот, впрочем, пока восстановительный. Дальнейшее снижение ключевой ставки должно еще больше "встряхнуть" российскую экономику.

Оборотные средства для бизнеса

Последствия смягчения денежно-кредитной политики в первую очередь ощутят предприятия. В особенности малый и средний бизнес, где не хватает оборотных средств. Снижение ставок положительно скажется и на конкурентоспособности российской продукции.

"Кредитная составляющая в себестоимости российских товаров очень высока — в два-три раза больше, чем у западных и восточных конкурентов. Снижение ключевой ставки ЦБ позволит российским производителям предлагать более конкурентные цены", — говорит заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

Еще один плюс для бизнеса — возможность перекредитоваться на более выгодных условиях. Это значительно сократит процентные издержки, на которые приходится существенная часть расходов российских компаний.

"Компании, работающие не в нефтедобывающем секторе, в основном занимаются покупкой-перепродажей, и доля заемных средств в их оборотном капитале очень велика", — объясняет финансовый аналитик "Шумаков и партнеры" Севак Араратян.

Дешевые кредиты для населения

Выиграет и население — в первую очередь за счет дешевеющих кредитов. Миллионы россиян, набравшие долгов и испытывающие трудности с их обслуживанием, смогут перекредитоваться по более низким ставкам.

Сейчас у многих жителей крупных городов оформлено по два-три займа. Рефинансирование значительно облегчит их долговое бремя. В том числе и тех, кто "попал" на займы под высокие проценты в микрофинансовых организациях.

"В данный момент долговая нагрузка россиян зачастую составляет 40-70 процентов заработной платы", — отмечает Араратян.

Программами рефинансирования с более выгодными ставками смогут воспользоваться 20-30 миллионов россиян. Кредитная нагрузка резко снизится, а покупательская способность, напротив, повысится, стимулируя экономику к дальнейшему восстановлению.

Впрочем, оборотной стороной может стать возникновение пузырей — прежде всего на рынке краткосрочных необеспеченных потребительских кредитов.

"От того, что люди взяли кредит, накупили бытовой техники, и потом им не хватает на оплату коммунальных услуг, лучше не становится. К сожалению, тенденция к снижению доходов граждан, особенно в долларовом выражении, сохраняется", — констатирует Гольдфайн.

Меньше, но лучше

За ключевой ставкой последуют ставки и по кредитам, и по вкладам, и по ипотеке, хотя и с некоторым временным отставанием. Экономисты указывают на то, что российские финансовые организации привыкли к высокой ставке и большой марже. Потому реальный эффект от смягчения монетарной политики можно будет ощутить лишь через два-три года, когда кредитные учреждения приспособятся к новым условиям.

Снижающуюся доходность игроки финансового рынка компенсируют увеличением оборота. Банки, ориентированные на долгосрочную работу, готовы действовать на больших оборотах, но с меньшей маржинальностью.

Уникальные условия

Эксперты подчеркивают: в России сложились оптимальные условия для снижения ключевой ставки.

Поддержку экономике оказывают в первую очередь стабильные цены на нефть (в течение года, как ожидается, — в диапазоне 60-70 долларов за баррель).

Второй фактор — рубль должен немного ослабеть (в коридоре 60-64 рубля за доллар), что на руку российским экспортерам.

Наконец, постепенно возвращаются инвестиционные рейтинги международных агентств. В конце февраля S&P повысило России страновой рейтинг. На инвестиционном уровне рейтинг сохраняет и Fitch.

Крупнейшее агентство Moody’s на днях заявило, что реформы в ближайшие годы приблизят кредитный суверенный рейтинг России к рекордно высокому уровню.

Рейтинги таких развивающихся стран, как Турция и Бразилия, напротив, ухудшаются. Как следствие — капитал с этих рынков перетекает в Россию. Последние аукционы показали: интерес инвесторов к российским ОФЗ очень высок.