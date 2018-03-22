Иск "Газпрома" к Украине могут рассматривать четыре года, считает эксперт

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рассмотрение в международном арбитраже иска "Газпрома" из-за взыскания Украиной антимонопольного штрафа может занять четыре года, сообщил РИА Новости ответственный администратор Арбитражного центра при московском Институте современного арбитража Андрей Горленко.

"Газпром может начать арбитраж либо в Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты, либо ad hoc арбитраж в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ", — сказал Горленко, пояснив, что обращение в эти суды предусмотрено двусторонним договором между Россией и Украиной. Речь идет о российско-украинском межправительственном соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

Оценку перспективам иска эксперт давать не стал, но отметил, что средний срок рассмотрения таких споров составляет три-четыре года.

"Продолжительность рассмотрения споров разная – начиная от трех лет и больше. Сначала проходит юрисдикционная фаза, на которой выясняют, насколько требования истцов подходят под сферу деятельности суда, являлся ли "Газпром" надлежащим инвестором, были ли вложения инвестицией, соблюдены ли предварительные условия. Только эта фаза может растянуться на два года. Если все требования соблюдены, то суд переходит к рассмотрению дела по существу, что тоже может занять два года", — сказал Горленко.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах на 86 миллиардов гривен, а позднее получил решение киевского суда на принудительное взыскание вместе с пенями за просрочку 172 миллиардов гривен (6,54 миллиарда долларов по текущему курсу). Украина начала его в июне 2017 года, с тех пор взыскав с "Газпрома" примерно 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов) за счет активов в стране, в том числе дивидендов от украинского "Газтранзита".

"Газпром", не ведущий предпринимательской деятельности на территории Украины, не признает правомерность штрафа, однако в украинских судах оспорить ни сам штраф, ни его принудительное взыскание не удалось. В итоге "Газпром" 21 марта заявил, что считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, в связи с чем направил Украине уведомление о нарушении ею обязательств по защите инвестиций и готовит иск в международный арбитраж. Как уточнили РИА Новости в компании, уведомление было направлено еще в июле 2017 года.