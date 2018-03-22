Иск "Газпрома" к Украине могут рассматривать четыре года, считает эксперт

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рассмотрение в международном арбитраже иска "Газпрома" из-за взыскания Украиной антимонопольного штрафа может занять четыре года, сообщил РИА Новости ответственный администратор Арбитражного центра при московском Институте современного арбитража Андрей Горленко.
Оценку перспективам иска эксперт давать не стал, но отметил, что средний срок рассмотрения таких споров составляет три-четыре года.
"Продолжительность рассмотрения споров разная – начиная от трех лет и больше. Сначала проходит юрисдикционная фаза, на которой выясняют, насколько требования истцов подходят под сферу деятельности суда, являлся ли "Газпром" надлежащим инвестором, были ли вложения инвестицией, соблюдены ли предварительные условия. Только эта фаза может растянуться на два года. Если все требования соблюдены, то суд переходит к рассмотрению дела по существу, что тоже может занять два года", — сказал Горленко.
"Газпром", не ведущий предпринимательской деятельности на территории Украины, не признает правомерность штрафа, однако в украинских судах оспорить ни сам штраф, ни его принудительное взыскание не удалось. В итоге "Газпром" 21 марта заявил, что считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, в связи с чем направил Украине уведомление о нарушении ею обязательств по защите инвестиций и готовит иск в международный арбитраж. Как уточнили РИА Новости в компании, уведомление было направлено еще в июле 2017 года.