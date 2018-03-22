Трамп обвинил ЕС в нечестных правилах торговли с США и обещал их изменить

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в настоящий момент принципы торговли ЕС в отношении США нечестные, и он будет работать над тем, чтобы эти правила игры изменились.

"Мы только что начали наши переговоры с Евросоюзом… У них есть заградительные тарифы. Они могут торговать с нами, но мы не можем торговать с ними. У них очень высокие барьеры, у них очень высокие тарифы. У нас – нет. Это просто нечестно… Мы будет пытаться это изменить или сделаем что-то еще", — сказал он.

В среду стало известно, что еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс договорились начать консультации на уровне администрации президента США Дональда Трампа для поиска взаимовыгодного решения по ввозным пошлинам на сталь и алюминий.

Ранее Мальмстрем подтвердила свою встречу с министром торговли США Уилбуром Россом в Вашингтоне для обсуждения исключения всего Евросоюза из-под действия новых пошлин США на импорт стали и алюминия.