"Несущественное повышение": в России может вырасти подоходный налог‍

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство РФ начало обсуждать возможные изменения налоговой системы с самой непопулярной темы – повышения ставки подоходного налога. Этот вопрос уже не первый раз поднимается в публичной плоскости, но консенсуса по нему в кабинете министров нет. Опрошенные РИА Новости эксперты относятся к ней с большой долей скепсиса, полагая, что повышение НДФЛ может и не принести желаемого эффекта для бюджета, но расстроит многих налогоплательщиков.

В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ в России с нынешних 13% до 15%. По информации газеты "Ведомости", эта идея обсуждалась на совещании у главы правительства. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев при этом заявил, что официальных предложений на эту тему Минфин не видел и сам не делал.

"Это число — 13% (ставка НДФЛ – ред.) — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу, мы жили с 13% налогом достаточно долго и если дополнительные 2% будут направляться например на здравоохранение, это точно будет в плюс", — заявил Дворкович.

Министр финансов Антон Силуанов в четверг на встрече с президентом РФ пообещал, что налоговые новации, которые готовит Минфин, будут направлены, прежде всего, на создание равных условий ведения бизнеса, повышать налоговую нагрузку не планируется.

Плюс на минус

Повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15% принесет бюджету порядка 600 миллиардов рублей в год, подсчитал директор института стратегического планирования ФБК Игорь Николаев. Однако гарантировать, что эти деньги пойдут на здравоохранение или образование, по его словам, невозможно.

"Если будут 2% дополнительно собирать в случае поднятия ставки с 13% до 15%, это около 600 миллиардов рублей. Это большие деньги, это сопоставимо с расходами федерального бюджета на образование — чуть больше, на здравоохранение — чуть меньше", — сказал Николаев. Но отследить целевое использование средств будет невозможно. "У нас есть принцип, согласно которому налоги не могут быть "окрашены", — напомнил он.

Примерно такие же оценки дал эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. "Повышение налога на доходы физических лиц до 15% с 13% может дать прирост доходов бюджета в размере 0,3-0,5% ВВП", — полагает он. Однако если власти введут некий необлагаемый минимум доходов, как это обсуждалось, эффект будет меньше.

Фискальный эффект для региональных бюджетов РФ от повышения налога может оказаться и вовсе нулевым, считает старший директор международного рейтингового агентства Fitch Владимир Редькин. Эксперт напомнил, что поступления от подоходного налога направляются в бюджеты регионов.

"Не скажет ли федеральный бюджет, что вам добавили налогов новых — мы вам меньше передадим трансфертов (из федерального бюджета – ред.)? Если такое случится, то возможно, что фискальный эффект для субъектов в итоге будет нейтральный", — сказал Редькин.

По его словам, это приведет и к повышению расходов бюджета, поскольку весьма значительная их доля приходится на выплату зарплат. "Работники госучреждений, бюджетники, те же учителя и так далее — они же тоже платят налоги, это тоже идет из бюджета. То есть в расходах бюджета уже будет увеличение расходов, как ни странно. Причем расходы появятся и во всех бюджетах, не только в бюджете субъекта", — сказал он.

Небольшая разница

Николаев из ФБК опасается, что повышение налога приведет к снижению доходов граждан. "Не надо думать, что работодатель платит, и люди не почувствуют. Люди почувствуют… У работодателя очень просто – у него есть деньги на фонд оплаты труда, он должен как агент заплатить 13% подоходный налог. Если НДФЛ поднимается, то он просто вынужден будет снизить заработную плату", — сказал он.

Дворкович считает такое повышение несущественным, поскольку налог все равно останется одним из самых низких в мире. "Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции. Тем не менее надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно прежде чем принять законодательное решение", — заявил вице-премьер.

"Существует и опасность перехода зарплат в тень, если бизнес почувствует, что это существенно ударило по его конкурентоспособности. Этот эффект будет менее значим по сравнению, например, с социальными платежами, но тем не менее все равно такой риск есть", — возражает Редькин из Fitch.

"Когда отбирают, хочется понимать зачем, так как у нас с этим не очень понятно, особенно тем, кто зарабатывает выше среднего. Также надо разделять фискальную меру и социальную. Рост налога на обеспеченных и введение необлагаемого минимума приведет к сокращению неравенства. Насколько существенный будет этот эффект — зависит от уровня необлагаемого минимума зарплат. Но что можно точно ожидать — это сильное негативное восприятие этого решения со стороны высокооплачиваемого населения", — отметил эксперт.

"Кому-то кажется, что 2% роли не сыграют. А в регионах средняя зарплата — 20 000, и для них 2% — это 400 рублей. Для людей с такой зарплатой каждая копейка на счету, а здесь её предлагают отдать на фоне снижения налоговой нагрузки для других областей", — согласен руководитель маркетингового центра "Алехин и партнеры" Роман Алехин.

По его мнению, предлагать повышение НДФЛ надо вместе с другими мерами для развития бизнеса и экономики в стране. Как считает эксперт, следует заранее продумать, как решить проблему "серой зарплаты", которая, по его мнению, после налоговой реформы станет еще актуальнее.

Мягкий прогресс

Чтобы смягчить негативные последствия налоговых изменений для малообеспеченных граждан, власти обсуждают также введение необлагаемой минимальной величины дохода. Это является мягким аналогом прогрессивной шкалы НДФЛ и может сделать систему более справедливой, полагает партнер Deloitte Геннадий Камышников.

"С точки зрения величины, это все равно останется один из самых низких налогов в мире. При этом очень важно, чтобы у нас не появилось прогрессивной шкалы", — сказал он. "Риск наличия агрессивной прогрессивной шкалы состоит в том, что у налогоплательщиков, у тех, кто будет много зарабатывать, возникнет большое желание уходить "в тень", — пояснил Камышников.

По мнению эксперта, введение необлагаемого минимума зарплат гарантировало бы некоторую социальную справедливость. "Это становится математическим аналогом прогрессивного налогообложения", — добавил Камышников.

Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков напротив, уверен, что прогрессивная шкала НДФЛ, предполагающая повышенное обложение доходов свыше 3 миллионов рублей в месяц, необходима. Однако базовая ставка налога должна остаться на уровне 13%. "Каждый человек должен платить налог. 13% считается самой низкой в мире (ставкой – ред.), и ее надо оставить", — полагает он.

Правительство выступает против прогрессивной шкалы – и в этом вопросе в кабинете министров существует некое единодушие. "Коммунисты постоянно предлагают ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Мы против такого подхода", — сказал Дворкович в ходе общения со студентами РЭУ имени Плеханова.

Последовательным противником повышения подоходного налога и введения его прогрессивной шкалы является министр финансов РФ Антон Силуанов, который называл плоскую шкалу НДФЛ с единой ставкой в 13% столпом российской налоговой системы.

"Не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, увеличение ставки, прогрессия приведёт к тому, что начнут задумываться как обойти, плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна", — говорил Силуанов в феврале.

Решений нет

Обсуждения касательно налоговых новаций в РФ, в том числе в отношении налога на доход физических лиц (НДФЛ), еще продолжатся, никаких готовых решений пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается налоговых дел, конечно, сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров. Пока еще обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось", — сказал Песков.

В любом случае, если решения появятся, они должны касаться не только НДФЛ, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. "Надо в целом менять налоговую систему, а не отдельные налоги. Нельзя менять одно и не менять другое", — заявил он в четверг.

А главная задача всех изменений, как заявил на встрече с президентом Силуанов — это создание равных условий ведения бизнеса, с тем чтобы меньше было случаев уклонения от налогов. "За счет этого — а это большой ресурс — мы также сможем профинансировать те задачи, которые поставлены вами в послании", — сказал Силуанов президенту.