"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) покупает работающую в этом же сегменте сеть "Эльдорадо" (также входит в "Сафмар") за 45,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе "М.Видео".

"М.Видео"… объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо", — говорится в сообщении. В нем указывается, что сумма сделки составит до 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства "Эльдорадо".

Согласно сообщению, эта сумма соответствует "справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа "большой четверки". "В рамках реализации сделки ООО "М.Видео Менеджмент" привлечет кредит в размере порядка 40 миллиардов рублей и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 миллиардов рублей", — отмечается в релизе.

Ожидается, что показатель чистого долга к EBITDA объединенной компании составит 1.5х к концу 2018 года. "М.Видео" нацелена на планомерное снижение долговой нагрузки благодаря соблюдению высокой финансовой дисциплины и увеличенному денежному потоку объединенного бизнеса и сокращение соотношения чистого долга к EBITDA к концу 2020 года до 0.5х", — сообщает ритейлер.

Объединенной компанией продолжит управлять команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом "М.Видео" Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом. Менеджмент сосредоточится "на процессе интеграции и создании на базе "М.Видео" одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире", говорится в сообщении. "Операционный бизнес двух компаний возглавит Энрике Фернандес", — добавляет ритейлер.

Группа "Сафмар" владеет 57,7% акций "М.Видео", пакет был приобретен у основателя ритейлера Александра Тынкована и его партнеров весной 2017 года. По состоянию на конец 2017 года 9,4% акций "М.Видео" принадлежали НПФ "Будущее", еще 5,8% — НПФ "Доверие" (также входит в "Сафмар"). Компанию "Эльдорадо" группа купила немного раньше — в декабре 2016 года.