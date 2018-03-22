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Экономика

Власти Смоленской области вводят новые меры господдержки льнопроизводителей

17:4822.03.2018
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© РИА Новости /  Алексей ФилипповПроизводство льнаПроизводство льна
© РИА Новости /  Алексей Филиппов

СМОЛЕНСК, 22 мар — РИА Новости. Льносеющие хозяйства Смоленской области с нынешнего года смогут получить кредиты на льготных условиях для проведения весенней посевной кампании, денежные средства будет предоставлять Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

Города России. Смоленск. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы существенно улучшили свои позиции как по количеству гектаров, занятых льном, так и по объемам сбора льноволокна. Напомню, по производству льноволокна мы занимаем первое место среди шести льносеющих регионов Центрального федерального округа и второе место среди 18 льносеющих субъектов Российской Федерации. В связи с этим, мною принято решение о внедрении новых мер поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые уже занимаются выращиванием этой культуры или только планируют осваивать данное направление", — сказал губернатор Алексей Островский на рабочем совещании членов областной администрации.

При этом он отметил, что предоставленные займы могут быть направлены как на проведение весенней посевной кампании, так и на инвестиционные цели — для приобретения специализированной техники, необходимой для возделывания льна-долгунца. Кредиты будут выдаваться в размере до 3 миллионов рублей на срок до трех лет. "На своевременное проведение весенней посевной кампании займы будут предоставляться с процентной ставкой 1% годовых и, что немаловажно, с отсрочкой первоначального платежа на 6 месяцев, на инвестиционные цели — 5% годовых", — уточнил глава региона.

Островский поручил довести до всех аграрных предприятий информацию о введении "беспрецедентных в масштабах всей страны" мер поддержки.

"Мы первыми начнем выдавать льготные кредиты на таких условиях и, безусловно, будем рады, если нашему примеру последуют и в иных субъектах Российской Федерации", — сказал губернатор.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области
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В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в области действует комплекс региональных мер поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, необходимого для производства и первичной переработки льна-долгунца, в размере от 25% до 40%, а также на приобретение элитных семян этой культуры. Кроме того, в рамках софинансирования в текущем году будет оказываться погектарная поддержка в области производства льна-долгунца по ставке 11,5 тысяч рублей на 1 гектар посевной площади льна.

"Такие меры, по оценке экспертов, позволят уже в этом году увеличить посевные площади, занятые льном-долгунцом, до 6 тысяч гектаров, что обеспечит сохранение лидирующих позиций Смоленской области в отрасли льноводства", — отметил собеседник агентства.

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