Власти Смоленской области вводят новые меры господдержки льнопроизводителей

СМОЛЕНСК, 22 мар — РИА Новости. Льносеющие хозяйства Смоленской области с нынешнего года смогут получить кредиты на льготных условиях для проведения весенней посевной кампании, денежные средства будет предоставлять Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
При этом он отметил, что предоставленные займы могут быть направлены как на проведение весенней посевной кампании, так и на инвестиционные цели — для приобретения специализированной техники, необходимой для возделывания льна-долгунца. Кредиты будут выдаваться в размере до 3 миллионов рублей на срок до трех лет. "На своевременное проведение весенней посевной кампании займы будут предоставляться с процентной ставкой 1% годовых и, что немаловажно, с отсрочкой первоначального платежа на 6 месяцев, на инвестиционные цели — 5% годовых", — уточнил глава региона.
Островский поручил довести до всех аграрных предприятий информацию о введении "беспрецедентных в масштабах всей страны" мер поддержки.
"Мы первыми начнем выдавать льготные кредиты на таких условиях и, безусловно, будем рады, если нашему примеру последуют и в иных субъектах Российской Федерации", — сказал губернатор.
"Такие меры, по оценке экспертов, позволят уже в этом году увеличить посевные площади, занятые льном-долгунцом, до 6 тысяч гектаров, что обеспечит сохранение лидирующих позиций Смоленской области в отрасли льноводства", — отметил собеседник агентства.